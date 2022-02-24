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الخميس، 24-02-2022 06:30 م

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية غير مرتبط بالحرب في اوكرانيا

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 الوكيل الاخباري - أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن الأردن لا يستورد المواد الغذائية من أوكرانيا باستثناء صنف واحد من الزيوت النباتية، وبعض الكميات البسيطة من الدجاج المجمد.

واكد الحاج توفيق في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أنه "لا صحة للمعلومات التي تم تداولها اليوم الخميس، بأن الحرب في اوكرانيا أدت لارتفاع أسعار الزيوت النباتية في السوق المحلية"، مشيرا الى أن الأسعار مرتفعة منذ عام تقريبا، وزادت مؤخرا.

وأضاف، إن الزيوت النباتية متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية، وهناك بدائل للمستوردات القادمة من أوكرانيا، موضحا أن النقابة تتابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجريات الأحداث لانعكاساتها على أسعار النفط وأجور الشحن العالمية.

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