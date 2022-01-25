الحاج توفيق يدعو لتوفير كميات كافية من المواد الغذائية

الوكيل الاخباري - دعا نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، شركات المواد الغذائية إلى ضرورة توفير مختلف المواد بكميات كافية لدى التجار والمحال بعموم المملكة، تحسباً للظروف الجوية المتوقع أن تسود البلاد خلال الأيام المقبلة.



وأكد الحاج توفيق في تصريح لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، أن النقابة عضو بمجلس الدفاع المدني وغرف العمليات وفي حال حدوث إغلاقات للطرق المؤدية إلى الشركات الموردة ومستودعاتها جراء الثلوج، سيتم إبلاغ الجهات المعنية لفتحها لضمان انسياب السلع الغذائية لعموم محافظات المملكة.

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