الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

الوكيل الإخباري - أكّد رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، ورود شكاوى للغرفة تتعلق بنقص واردات الدواجن للمراكز والمحال التجارية، من بعض الموردين.

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وقال الحاج توفيق، إنّ الشكاوى وردت للغرفة بداية شهر رمضان وازدادت خلال الأسبوع الأخير من رمضان، لافتا إلى عدم وجود مبررات لنقص كميات الدواجن.



وأشار، إلى أن البعض لم يلتزم بالسقف السعري كما لم يلتزم بتوريد الكميات نفسها بوجود طلب على الدواجن، حيث إنّ بعض الموردين وجدوا منها جني أرباح في الموسم الحالي، معتبرا ذلك غير مقبول مع تحديد سقف سعري.



وبين الحاج توفيق، إلى أن بعض المعنيين كان لديهم تصريحات سابقة بوجود فائض واكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن.