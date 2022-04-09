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السبت، 09-04-2022 02:48 م

أوقاف الرصيفة تطلق المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم السبت، المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية ضمن برامج المديرية خلال الشهر الفضيل.

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وقال مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المسابقة مفتوحة للذكور والإناث، وإنها جاءت ضمن برامج المديرية خلال شهر رمضان المبارك وفي إطار الاهتمام بالقرآن وأهله.


وأوضح أن المسابقة تشمل عدة مستويات: الأول حفظ خمسة أجزاء متتالية وهو مخصص للطلبة من الصف الأول وحتى السابع، والثاني حفظ عشرة أجزاء متتالية وهو مخصص للطلبة من الصف الثامن وحتى الصف الثاني عشر، والثالث حفظ 15 جزءا متتالية وهو مخصص لجميع الأعمار فوق الصف الثاني عشر.


وأشار الاحمد إلى أنه سيتم اختيار خمسة فائزين من كل مستوى والإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة في نهاية الشهر الفضيل تشجيعا لهم على جهودهم المباركة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، داعيا الراغبين بالمشاركة للتسجيل من خلال الدخول الى صفحة المديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

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