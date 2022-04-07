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6 إصابات إثر حريق محل حلويات في عمّان

الخميس، 07-04-2022 12:50 م

6 إصابات إثر حريق محل حلويات في عمّان

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الوكيل الإخباري - أصيب 6 أشخاص إثر حريق محل حلويات في العاصمة عمّان.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم الخميس مع حريق شب داخل أحد محلات الحلويات بمنطقة جبل الحسين نتج عنه إصابة ستة أشخاص بضيق في التنفس وحروق في مختلف أنحاء الجسم 


وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره إلى باقي المحلات المجاورة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

 

وأشار إلى أن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز من احدى الأسطوانات داخل المحل.

 




 

 


 

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