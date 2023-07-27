الجمعة 28-07-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة تعمل على برامج لمكافحة آفات الزيتون

صندوق النقد: الأردن نجح في التصدي لتحديات الاقتصاد العالمية

الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة على مرتكبي هذه المخالفات

محافظ الكرك يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في المزار الجنوبي

الخلايلة: مشروع الجرائم الإلكترونية يحمي حرية المواطن الأردني

الأردن يؤكد ضرورة احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى

متى يبدأ العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن؟

الصفدي: لن نستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين

الكشف عن تفاصيل اللقاء بين محافظ البنك المركزي ورئيس الاحتياطي الأمريكي

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الخميس، 27-07-2023 11:01 م

الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة على مرتكبي هذه المخالفات

حبس 78898764679 (1)


الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.اضافة اعلان


وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690489122607

اختتام الدفعة الثالثة من معسكرات المغامرة والتحدي في البلقاء

أمراض-الزيتون

الزراعة تعمل على برامج لمكافحة آفات الزيتون

كرك

محافظ الكرك يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في المزار الجنوبي

1690485417112

شباب الكرك تطلق معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

64c2a7b61e859

الأردن يؤكد ضرورة احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى

سرطان-البنكرياس

محاضرة حول آخر المستجدات العلمية بعلاج سرطان البنكرياس

أخبار متعلقة
القضاء-التركي

تعرف على عقوبة قاتل عامل محطة الوقود في عمّان

القضاء-التركي

تعرف على عقوبة إضرام النيران في الغابات

2JqAhsFrbw0xxwvggHTZMexls74v4l7UbH3FoxOc

هددوا بخطف طالبة وتشويه أخرى وابتزاز سيدة.. حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات

64ae487f56711

تطبيق مراقبة إلكترونية على 12 حالة الشهر الماضي

WhatsApp Image 2023-07-03 at 10.22.30 AM

الصفدي يحذر من التبعات الكارثية لعدوان الاحتلال على جنين

0L5A1502 - Copy

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية