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الأربعاء، 28-07-2021 10:13 ص

الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار لملقي النفايات بشكل عشوائي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البيئة أن عقوبة الإلقاء العشوائي للنفايات الحبس، وغرامات تصل إلى 1000 دينار.

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وكانت قد دعت وزارة البيئة المواطنين إلى ضرورة وأهمية المشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للنظافة، والتي تطلقها يوم غد الثلاثاء، للارتقاء ببيئتنا الوطنية إلى مستوى وحجم وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار والولوج الآمن إلى بيئة آمنة ونظيفة وخالية من كل الملوثات.


وأكدت الوزارة على أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات أصبحت تشكل الخطر الأكبر على عناصر البيئة وخدماتها، بالإضافة إلى آثارها السلبية تجاه مواقعنا السياحية والتي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.

وقالت إنه سيرافق إطلاق هذه الحملة، الاعلان عن بدء تطبيق البنود القانونية الخاصة بظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات والصادرة بموجب القانون الإطاري لإدارة للنفايات الصلبة.

 

 

 




 

 


 

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