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الإثنين، 18-07-2022 10:30 ص

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة الحاجة بسمة أبو هليل

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على محافظة العقبة بعد وفاة صاحبة اليد البيضاء الحاجة بسمة أبو هليل (81) عاما.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ"الوكيل الإخباري"كانت الحاجة أبو هليل من أوائل السيدات الأردنيات التي عملن معلمات في دولة الكويت، وعندما عادت وهبت نفسها لتعليم القرآن الكريم وكانت عضو فعال بالجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين.

وقضت الحاجة بسمة 50 عاما من عمرها في في تعليم القرآن في مراكز متخصصة، وتنشئة جيل على مبادئ وأخلاق الدين الحنيف.


ولم تتزوج الحاجة بسمة طوال حياتها حيث اعتبرت طلبتها والأسر العفيفة والتي كانت ترأف بهم وتتفقدهم هم ابنائها وعائلتها.


وتوفيت الحاجة بسمة يوم الخميس الماضي ودفنت بحضور جموع من الشخصيات المعروفة في العقبة وطلبتها من اجيال مختلفة معبرين عن حزنهم الشديد إزاء رحيلها.

 




 

 


 

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