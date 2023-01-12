الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة لميس الكفاوين

الوكيل الاخباري-

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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة لميس مد الله الكفاوين (21 عاما) في العاصمة عمان.وروى مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشابة لميس طالبة في كلية الآداب بالجامعة الأردنية حاربت وقاومت السرطان منذ اصابته به وحتى آخر لحظة.وأضافوا أن لميس تتسم بالقوة والطاقة الايجابية رغم معاناتها مع المرض حيث أنها حاربت السرطان بكل قوة لكن قدر الله شاء.ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشابة بكلمات مؤثرة ووصفوها بـ "صغيرتنا" حيث انها لا زالت بعمر الزهور.وتداول رواد مواقع التواصل صور الشابة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.