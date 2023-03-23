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الخميس، 23-03-2023 10:34 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب بهاء ليلة الأول من رمضان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب بهاء أبو صيام بحادث سير في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك .

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ونعى عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب بهاء الذي يبلغ 23 عاماً الذي توفي وهو يقود دراجته النارية .


وفي التفاصيل قال مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" إنه وقع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة ضمن اختصاص مديرية شرطة المفرق مركز أمن المدينة ليلة أمس الأربعاء.


وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة الشاب بهاء ماهر أبو صيام .


وسيتم دفن جثمان الشاب ظهر اليوم الخميس في مقبرة في مقبرة المفرق مقابل الدوريات الخارجية والصلاة في مسجد المقبرة الدوريات وبيت الأجر في منزل العائلة في حي الحسين قرب المسلخ القديم.

 





 




 

 


 

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