الحزن يعمّ مواقع التواصل بعد وفاة شاب بحادث مؤسف في عمله.. وهذا آخر ما كتبه على "الفيسبوك" - صور

الوكيل الاخباري - عمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الشاب أحمد طلال ناصر الدين إثر حادث مؤسف تعرّض له في مكان عمله.

ونعى ذوو الشاب أحمد ناصر الدين وأصدقاءه فقيدهم بمشاعر تملؤها الحزن على فقدانه، وهو شاب في مقتبل العمر ومتزوج ولديه أطفال.

وتوفي أحمد الثلاثاء قبل صلاة الظهر إثر حادث في مكان عمله، وشكّلت وفاته صدمة لكل محبينه وأصدقاءه.

وكان آخر ما كتبه أحمد عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أدعية استغفار، وتالياً ما كتبه:

منِ أدعية النَّبيِّ ﷺ سيِّدُ الاستِغفارِ : اضافة اعلان



اللَّهمَّ أنتَ ربِّي ، لا إلَه إلَّا أنتَ خَلقتَني وأَنا عبدُك ، وأَنا على عَهدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعت ، أبوءُ لكَ بنعمتِكَ علي ، وأبوءُ لَكَ بذنبي فاغفِر لي ، فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ.

وسيصلى على الفقيد الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب والدفن هناك، وتقبل التعازي اليوم وغدا في منزل والد المرحوم الكائن في مرج الحمام.































