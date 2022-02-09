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الأربعاء، 09-02-2022 09:57 ص

حملة لردم الحفر والآبار المهجورة في معان

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الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية معان الكبرى حملة لردم الحفر والآبار المهجورة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة للسكان ضمن مناطق اختصاصها.اضافة اعلان


وقال نائب المحافظ ورئيس لجنة بلديتها خالد الحجاج، اليوم الأربعاء، إنه وبناء على توجيهات وتعليمات وزارة الإدارة المحلية، باشرت البلدية بتنفيذ حملة لردم الآبار المهجورة والحفر المتواجدة في المواقع السكنية وداخل حدود المدينة، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق تعزيز شروط السلامة العامة و لتوفير بيئات صديقة وآمنة للجميع.

وأضاف أن البلدية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بهذا الشأن؛ لتنبيه المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك المواقع، لكي تقوم البلدية ومن خلال كوادرها وآلياتها بردم الحفر والآبار والتعامل معها بشكل علمي، وتوفير سبل الحماية الكافية من مخاطرها المحتملة.

وبين أن البلدية مستمرة في حملات النظافة والصيانة للشوارع والمرافق العامة التابعة لاختصاصها، كما تعمل على تطوير العمل البلدي من خلال تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لمواجهة التحديات البيئية المختلفة؛ وصولا إلى بيئات آمنة تتحقق بها شروط السلامة العامة لكافة أفراد المجتمع.

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