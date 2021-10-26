الحسين للسرطان:اتفاقيتان لعلاج مرضى السّرطان من اللاجئين السوريين وقطاع غزة

الوكيل الإخباري- وقعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسّرطان، اتفاقيتين مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التّمويل الكويتي عبد الوهاب الرشود.



وتهدف الاتفاقيتان، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، إلى تغطية علاج مرضى السّرطان من اللاجئين السوريين ومن قطاع غزة في مركز الحسين للسرطان بتمويل من بيت التمويل الكويتي.



وأعربت سموها عن تقديرها لدولة الكويت على مواقفها الإنسانية المشرفة، من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبيت التمويل الكويتي في دعم مرضى السّرطان، الذين لا توجد أية جهة تغطي تكاليف علاجهم، وتساهم بإعطائهم فرصة حقيقية للشفاء.

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وحضر التوقيع، سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الدّيحاني، ومستشار جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساعد العنزي، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.