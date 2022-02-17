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الخميس، 17-02-2022 05:16 م

الحكم بالسجن 20 عاماً و غرامة 20 ألف دينار لمهربي مخدرات ضُبطوا على الحدود الأردنية السورية

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا يقضي بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والغرامة 20 ألف دينار بحق متهمين قاما بنقل المواد المخدرة للأراضي الأردنية.

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ووفق القرار الصادر برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام وعضوية المقدم القاضي العسكري أحمد الطرابشة، فإن القضية تتلخص وقائعها باتفاق المتهمين على ادخال كمية من المواد المخدرة للأراضي الأردنية لغايات الاتجار.


وتابعت تفاصيل القضية بأنه وبتاريخ 30/7/2021 قام المتهم الأول بإحضار الكمية الموصوفة وبرفقته عدد من الأشخاص وبوصولهم الشريط الحدودي على الواجهة الشمالية تم رصدهم من قبل مرتبات القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تطبيق قواعد الاشتباك وتمكنوا من القاء القبض على المتهم الأول.


وبتفتيش مكان القاء القبض عليه تم ضبط 45 كغ من مادة الحشيش المخدر و217 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، أقدم المذكور على نقلها بالاشتراك مع الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار مقابل مبلغ 9 آلاف دينار، كما قررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.


وحيث وجدت المحكمة بما لها من صلاحيات تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى المستخلصة بأن مدى جسامة الأفعال الآثمة المرتبكة وحدود الخطورة الاجرامية، الأمر الذي وجدت معه المحكمة تطبيق مبدأ الارتقاء بالعقوبة إلى حدّها الأعلى بالنسبة للمتهم وبما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده.

 

هلا أخبار


 




 

 


 

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