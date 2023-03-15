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الأربعاء، 15-03-2023 03:12 م

الحكومة: أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي أقل بـ 30% من العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري/ وزير الزراعة بالوكالة محمد النجار، أن مجموع كميات الخضار والفواكه التي ترد للسوق المركزي أعلى من الكميات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبأسعار تقل بين 20 إلى 30%.

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جاء ذلك خلال حضور النجار لقاء حكوميا ترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية؛ والجهات الرقابية والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، عقد الأربعاء في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.


وبشأن توفر اللحوم الحمراء، أشار النجار إلى أنه جرى الأسبوع الماضي فتح باب الاستيراد للحوم من البرازيل، مؤكدا أنه لن يكون هناك مشكلة في توفر اللحوم الحمراء في السوق.


 




 

 


 

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