الحكومة : إنشاء 30 حفيرة وسد بكلفة مليوني دينار

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ أعمال الصيانة لحفيرة وسد جلات ضمن لواء الجيزة وإزالة ترسبات لـ 75 ألف م3 ضمن البادية الوسطى وإنشاء حفيرة وادي أبو العوافي ضمن البادية الجنوبية في لواء الحسا بسعة تخزينية تصل إلى 86 ألف م3.

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وبين الحنيفات أنه وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في التنمية الزراعية فقد تم وضع خطة مستقبلية للحصاد المائي وإعادة التأهيل لأغلب السدود والحفائر والتي تبلغ طاقتها التخزينية 67 مليون م3 و العمل على زيادة التركيز في تنفيذ أكبر عدد من الحفائر والسدود ضمن البادية الأردنية وكافة المحافظات وبقية المناطق ذات القدرة الانتاجية في المشاريع الزراعية حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة للعام 2022 من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع سلطة وادي الأردن بواقع 30 حفيرة وسد وبكلفة تقديرية تصل لـ 2 مليون دينار ومن ضمن هذه السدود سد ابو خشيبة والذي سيتم العمل عليه ضمن خطة 2022 وبسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف متر3 وحفيرة وادي التكسي في لواء الرويشد بسعة تخزينية تصل الى 100 الف م3 .



وأشار الحنيفات إلى أن أهمية الحصاد المائي تتلخص في (إنشاء الحفائر والسدود الترابية) لتوفير المياه خلال فترات مختلفة من العام وذلك بحجز أكبر كميات من مياه الأمطار و تأمين المياه لمربي الثروة الحيوانية لسقاية المواشي وبالتالي رفع مستوى الدخل بزيادة الإنتاجية و تنمية وتطوير البيئة في أراضي المراعي وايضا تغذية المياه الجوفية وتخفيف الضغط على الآبار الجوفية.



وأضاف الحنيفات أن خطة الوزارة تعمد إلى وضع الحصاد المائي على أعلى سلم اولويات العمل وتعمل على طرح التوسع في الحفائر والسدود والآبار عبر المشاريع المتاحة حاليا بالتعاون مع المنظمات الدولية وقد حددنا امكانية الوصول الى الف حفيرة و بئر تجميع للمياة خلال العام القادم.



ويذكر أن وزارة الزراعة عملت على الاهتمام بالحصاد المائي من إنشاء الحفائر والسدود الترابية بمجمل تخزيني يقدر بـ 67 مليون متر مكعب ( 170 حفيرة وسد)