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الإثنين، 10-04-2023 10:20 ص

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية حسب الأسواق المرجعية العالمية، قد ارتفعت خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي. 

وبيّنت الوزارة، في نشرتها التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن سعر ( بنزين اوكتان 90) قد ارتفع بنسبة 8%، و(بنزين اوكتان 95) قد ارتفع بنسبة 6.2%. 

وأضافت الوزارة أن سعر السولار ارتفع بنسبة 0.3%، بعد أن وصل سعر الطن الواحد إلى ( 727.4) دولاراً. 

وحول سعر الكاز، قالت إنه سجل ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 0.2% .

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وبالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال خلال الشهر الحالي بنسبة 25.5%.

 

 




 

 


 

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