عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن بعد قرار أوبك+ بخفض الانتاج حتى نهاية 2023

الوكيل الإخباري -

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توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن تشهد أسعار المشتقات النفطية في المملكة ارتفاعات حادة في الأشهر القادمة، بعد قرار منظمة أوبك+ بخفض الإنتاج العالمي للنفط حتى نهاية 2023.وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن على الحكومة ايجاد حلول لتخفيض تكاليف المشتقات النفطية على المواطنين خلال الأشهر القادمة، منوها الى ان سعر البرميل قد يتجاوز 90 دولاراً.وتوقع أن تشهد الأسواق العالمية ضغوطاً كبيرة، وسيكون هناك ارتفاعاً حاداً على الأسعار، منوهاً إلى أن ارتدادات هذا القرار سوف تسهم في رفع نسب التضخم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.وأعلنت أمس الأحد عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، بما في ذلك السعودية والإمارات، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، في خطوة تهدف إلى "تحقيق التوازن في سوق النفط".