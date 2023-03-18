عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات في الأردن من 7 -10% الشهر القادم

الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إنه من المؤكد أن نرى انخفاضات ملموسة وجيدة مع تسعيرة المحروقات للشهر القادم بعد الانخفاض الكبير على السعر العالمي.



وبين عقل، أن المعدل السعري للمحروقات منذ بداية الشهر الحالي حتى تاريخ 3/18 جاءت كما يلي:

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انخفض سعر لتر بنزين 90 تقريبا 2 فلس

وانخفض سعر بنزين 95 تقريبا 3 فلس

انخفاض الديزل 17 فلسا.

انخفاض الكاز 7 فلس.



واوضح ان نسبة الانخفاض تتراوح بين 7-10% وقد تزيد إذا استمر تراجع الأسعار لان أسباب تراجع الأسعار ما زالت قائمة وبقوة وعلى رأسها إفلاس 3 بنوك امريكية وسياسة التشديد المالي مع استمرار ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض الذي يؤديان الانكماش الاقتصادي وهو مرحلة سابقة للركود الاقتصادي.

