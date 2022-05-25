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الأربعاء، 25-05-2022 07:38 م

الحكومة : الإعلان عن قانون الاستثمار خلال أسبوعين

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الرؤية الاقتصادية التي تحدث عنها جلالة الملك سيعلن عنها الشهر المقبل على الأرجح، بالتزامن مع وصفة لتحديث القطاع العام والذي يعد رافعة أساسية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية.

وكشف الشبول في حديث صحفي، أن قانون الاستثمار الجديد “تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال” سيُعلن عنه خلال أسبوعين تقريبا، إضافة إلى مشروعات حتى نهاية العام ستعلن في المستقبل القريب.

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