حوارية حول مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - عقدت الوطنية لتمكين الأسرة (نافي) اليوم الاثنين في لواء الأغوار الجنوبية جلسة حوارية بعنوان "واقع وتطلعات مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية لتعزيز دور المرأة في القطاعات الإنتاجية المختلفة وريادة الأعمال".



وقال متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف البطوش إن الجلسة تأتي ضمن مشروع "مجموعات الادخار والإقراض نحو الدمج الاقتصادي للمرأة والحقوق في المناطق الريفيةً" والمنفذ من قِبل الوطنية لتمكين الأسرة، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قِبل منظمة الخبرة الفرنسية "وأكد أهمية الدور الذي تقدمه الوطنية في دعم وتمكين النساء والفتيات في المناطق الأكثر تهميشا على مستوى محافظات المملكة وخاصة مناطق الأغوار الجنوبية من خلال صناديق الادخار والاقراض .

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