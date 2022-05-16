الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن يدين اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان شاب مقدسي

حوارية حول مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية بالأغوار الجنوبية

الصحة : اجتماع هام للجنة الأوبئة الثلاثاء

قوات الاحتلال تقتحم مقبرة المجاهدين في القدس

الشرطة المجتمعية تنفذ يوما مروريا توعويا بجرش

افتتاح معرض الفن التشكيلي الكوري الاردني بجاليري رأس العين

وزير الأوقاف : الوزارة تتابع ما يجري في المسجد الأقصى على مدار 24 ساعة

غرق 11 مهاجرا وإنقاذ 5 بالجزائر

الامن العام : مواطن يطلق النار على آخر ويلوذ بالفرار

السفارة الإماراتية تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الإثنين، 16-05-2022 11:49 م

حوارية حول مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية بالأغوار الجنوبية

fffff


الوكيل الاخباري - عقدت الوطنية لتمكين الأسرة (نافي) اليوم الاثنين في لواء الأغوار الجنوبية جلسة حوارية بعنوان "واقع وتطلعات مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية لتعزيز دور المرأة في القطاعات الإنتاجية المختلفة وريادة الأعمال".

وقال متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف البطوش إن الجلسة تأتي ضمن مشروع "مجموعات الادخار والإقراض نحو الدمج الاقتصادي للمرأة والحقوق في المناطق الريفيةً" والمنفذ من قِبل الوطنية لتمكين الأسرة، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قِبل منظمة الخبرة الفرنسية "وأكد أهمية الدور الذي تقدمه الوطنية في دعم وتمكين النساء والفتيات في المناطق الأكثر تهميشا على مستوى محافظات المملكة وخاصة مناطق الأغوار الجنوبية من خلال صناديق الادخار والاقراض . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الأردن يدين اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان شاب مقدسي

3202226213821372361289

الصحة : اجتماع هام للجنة الأوبئة الثلاثاء

الامن

الشرطة المجتمعية تنفذ يوما مروريا توعويا بجرش

w

افتتاح معرض الفن التشكيلي الكوري الاردني بجاليري رأس العين

5202210123041930058577

وزير الأوقاف : الوزارة تتابع ما يجري في المسجد الأقصى على مدار 24 ساعة

الامن

الامن العام : مواطن يطلق النار على آخر ويلوذ بالفرار

أخبار متعلقة
33

ندوة تناقش أفضل طرق وأساليب المحافظة على أمن المنشآت

f

تشكيل مجلس الوسط الحزبي من أحزاب متعددة

120222384132918552839

الكشف عن موعد تحويل الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد

5

ولي العهد يحضر جانباً من جلسات ورشة العمل الاقتصادية

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار

ffff

تجارة الأردن تدعو إلى بناء شراكات تجارية مع أذربيجان