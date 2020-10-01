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الخميس، 01-10-2020 09:46 ص

الحكومة: المنظومة الصحية بالأردن مهددة بالانهيار

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي في الأردن خطير جدا.

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وأضاف العضايلة في تصريح صحفي، الذي يقدمه ليث الجبور، أن الأمل اليوم أن يلتزم المواطن الأردني للعودة إلى الوضع الطبيعي الذي كنا عليه من قبل.


وبين العضايلة أن اعادة فتح القطاعات يوم امس، رغم ارتفاع أعداد الإصابات سببه أن الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة مغلقة، ويتوجب الموازنة بين الاقتصاد والصحة.


وأكد الوزير، أن المواطن الأردني، أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية اليوم، والمتمثل بالالتزام بالإجراءات الصحية في ظل ارتفاع الإصابات.


وأوضح العضايلة أن المستشفيات حتى اليوم قادرة على التعامل مع إصابات كورونا وأن 90% من الحالات ليست بحاجة الى الرعاية الصحية.


وبيّن العضايلة ان المنظومة الصحية مهددة بالانهيار في حال تجاوز عدد الحالات النشطة الـ 3000 آلاف حالة.


واستبعد العضايلة العودة للحظر الشامل، مبينا أن الحكومة قد تلجأ لعزل المناطق التي تسجل ارتفاعا كبيرا في الاصابات.


وحول لجوء الحكومة لـ العزل المنزلي، اوضح ان القرار جاء لتقليل الضغط على المستشفيات، مشيرا أن الحكومة تعول على التزام المواطن في انجاح فكرة العزل المنزلي.


 




 

 


 

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