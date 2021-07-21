الحكومة تبحث تعديل ساعات الحظر بعد العيد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تدرس الحكومة المنحنى الوبائي بشكل دوري ، لتقييم مدى تحسنه أو تراجعه .

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واليوم ، ونتيجة للتجمعات وعودة الطقوس الاجتماعية في عيد الأضحى المبارك ، وعودة إقامة مناسبات الأفراح ، وفتح المعابر البرية والجوية ، فإن مسؤولين في وزارة الصحة ، أعلنوا أنه " سيتم دراسة زيادة ساعات الحظر الجزئي" .

الحكومة ستبحث مصير الحظر الجزئي ، وما إذا سيتم زيادة ساعاته أو الإبقاء عليه كما هو معمول به في الوقت الحالي، خلال الأيام القادمة ، وستقوم بدراسة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، على ضوء عدم التزام كثيرين بالإجراءات الوقائية ، حيث التشديد الحكومي المستمر للإقبال على تلقي لقاح كورونا .

الإجراء الحكومي ، القادم يتمثل بإعادة النظر بساعات الحظر الحالي ، الذي يسبب استياء الأردنيين ، خاصة في فصل الصيف ، حيث الطقوس المسائية ، التي يستمتع بها الأردنيون.