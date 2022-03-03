الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

الخميس، 03-03-2022 02:54 م

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

A general Scene from Kuwait - (Archives)


الوكيل الإخباري - زار السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، اليوم الخميس وزارة العمل وكان في استقباله وزير العمل نايف استيتية في مكتبه بالوزارة.

وركز اللقاء على بحث سُبل تعزيز التعاون مع دولة الكويت في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، كما بحث اللقاء سُبل تسويق الكفاءات الأردنية للعمل في الكويت والاستفادة من الخبرات الكويتية في العديد من المجالات.

وأكد استيتية أن ما يربط الأردن والكويت علاقات أخوة صادقة ومتينة بحكمة قيادتي البلدين صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يبعث دوماً على الفخر والاعتزاز وفتح الباب أمام مزيدا من التعاون في العديد من الملفات.

من جهته، أكد السفير الكويتي في عمان عزيز الديجاني خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية الكويتية متميزة، وتعد نموذجا لعلاقات الاشقاء والارتباط العميق بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وحكمة قيادتي البلدين حيث برهنت دوماً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمركز الدولي للأمن والسلامة

302590_5_1590928346

تمديد تجديد رخص المهن حتى نهاية آذار

61d72188c0d6a

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

image (2)

ردم 5 آبار مهجورة في كفرنجة

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

سياحة الكرك: الإجراءات التخفيفية ستنعش القطاع السياحي

274706668_5094923683906847_5204278161461020121_n

٢٢ إصابة بحادث تدهور في جرش

أخبار متعلقة
dbf729c4e0fc99598f575b6a8b55e956

السفير الديحاني: 62 ألف أردني في الكويت

0L5A1628 - Copy

مع عودة ارتفاع إصابات كورونا .. عمّان تسجل قرابة 9 آلاف إصابة

image

متطوعو كلنا الأردن يزيلون الاشجار المتساقطة في المدينة الرياضية

WhatsApp Image 2022-02-09 at 9.43.28 AM

السفيرة الفرنسية تزور وزارة العمل

main_image620125bd402e0

أردنيون يقدمون المنسف عن روح الطفل ريان - صور

120222012380125001449

عمّان تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الجمعة