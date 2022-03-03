الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

الوكيل الإخباري - زار السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، اليوم الخميس وزارة العمل وكان في استقباله وزير العمل نايف استيتية في مكتبه بالوزارة.



وركز اللقاء على بحث سُبل تعزيز التعاون مع دولة الكويت في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، كما بحث اللقاء سُبل تسويق الكفاءات الأردنية للعمل في الكويت والاستفادة من الخبرات الكويتية في العديد من المجالات.



وأكد استيتية أن ما يربط الأردن والكويت علاقات أخوة صادقة ومتينة بحكمة قيادتي البلدين صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يبعث دوماً على الفخر والاعتزاز وفتح الباب أمام مزيدا من التعاون في العديد من الملفات.



من جهته، أكد السفير الكويتي في عمان عزيز الديجاني خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية الكويتية متميزة، وتعد نموذجا لعلاقات الاشقاء والارتباط العميق بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وحكمة قيادتي البلدين حيث برهنت دوماً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

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