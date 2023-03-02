الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

الوكيل الاخباري - تراجعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم عن قرراها الذي اتخذته أول من أمس برفع سعر الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي،وفقا ليومية الغد .



ووفق كتاب وجهته الوزارة إلى شركات توزيع الغاز العاملة في المملكة اليوم، فإنه وبالإشارة إلى كتاب لوزير الصناعة والتجارة والتموين اليوم إلى وزارة الطاقة فقد تقرر الإبقاء على سعر الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي BULK عند سعره الشهر الماضي شباط/ فبراير والبالغ 722.74 دينار للطن خلال الشهر الحالي.

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