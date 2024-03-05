الحكومة تتوقع عودة عدد الحاويات الواردة للأردن إلى ما كانت عليه قبل العدوان على غزة الشهر الحالي

الوكيل الإخباري

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- توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن يعود عدد الحاويات الواردة للمملكة إلى ما كانت عليه قبل العدوان على قطاع غزة خلال آذار الحالي.وقال الشمالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قبل العدوان كانت تتراوح بين 36-38 ألف حاوية، ووصلت خلال كانون الثاني الماضي إلى 22 ألف حاوية، فيما ارتفعت في شباط الماضي إلى 24 ألفا.وأضاف أن الحكومة بدأت منذ بداية العدوان بدراسة عدد من البدائل لضمان استمرارية ورود البضائع إلى المملكة وعدم توقفها سواءً البضائع والسلع التي تباع للمواطن أو التي تدخل ضمن مدخلات الإنتاج في المصانع.وأشار الشمالي إلى أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتها على ضمان توفير مخزون آمن من كافة السلع الأساسية بشكل دوري وليس فقط قبل شهر رمضان ودور الوزارة في مواجهة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان واضحا بعدم انقطاع أي سلعة في الأسواق المحلية.