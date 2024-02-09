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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 09-02-2024 05:51 م

فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري - نفذت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفات ومسيرات في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة اليوم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل لليوم 126 ضد الأشقاء في قطاع غزة وراح ضحيته الآلاف من الشهداء والجرحى.

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وطالب المشاركون المجتمع الدولي بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان بغزة وتذليل العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات الشرسة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع والضفة الغربية.


كما طالبوا الحكومات العربية بمقاطعة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.


وحيا المشاركون مواقف الأردن الشجاعة وجهوده المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني ودفع الظلم والقهر والعدوان عنه، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية والداعمة للصمود الفلسطيني.

 




 

 


 

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