الحكومة تُحدد أسعار بيع الشعير والنخالة لمربي المواشي - أرقام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حددت وزارة الصناعة والتجارة أسعار بيع مادتي ( الشعير والنخالة ) لشهر ايار الحالي، لمربي الأغنام ومربي الابقار والدواجن والابل والخيول وغيرها.



وبيّن القرار الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تحديد سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الأغنام بمبلغ ( 175 ) دينارا للطن الواحد، وتحديد بيع سعر مادة الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية من "الابقار والابل والخيول والدواجن وغيرها" بمبلغ ( 246 ) ديناراً للطن، شامل ضريبة المبيعات.



كما بينت الاسعار بيع مادة الشعير للشركات المُستوردة للمواشي الحية بمبلغ ( 246) ديناراً للطن الواحد، كما سيتم استيفاء مبلغ ( 1450) ديناراً مقطوعة عن كل سيارة مصدرة مُحملة بالأغنام البلدية الحية، شامل ضريبة المبيعات.



وفيما يخص مادة النخالة، حددت وزارة الصناعة والتجارة سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الأغنام بمبلغ ( 77) دينارا للطن، وبيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من "الخيول والابل والدواجن والابقار وغيرها" بمبلغ (157) ديناراً للطن، شامل ضريبة المبيعات.

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