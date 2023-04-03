الإثنين 03-04-2023
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الإثنين، 03-04-2023 11:24 ص

الحكومة تحظر على غير الأردنيين ممارسة 11 مهنة- تفاصيل

طريقة_تحميص_القهوة


الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة تعليمات جديدة للمهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها.اضافة اعلان


وتأتي هذه التعليمات بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023.

وتاليا المهن التي حصرت الحكومة ممارستها بالأردنيين:

-صالون الحلاقة (ستاتي ، رجالي، أطفال)
-مشاغل تنجيد الاثاث والمفروشات
-مشاغل الحلويات والمعجنات او البوظة
-النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن
-التطريز وخياطة الأزياء التراثية
-انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة
-مشغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات
-انتاج المكسرات المحمصة والمعباة
-تحميص القهوة وطحنها وتعبئتها
-صنع المنتجات الخزفية والفخارية
-خدمة غسيل وكي الملابس "دراي كلين"

 




 

 


 

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