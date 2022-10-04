الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء الوطني لحقوق الانسان

الحكومة تحيل مخالفات لمكافحة الفساد والنائب العام الجمركي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

أسعار الذهب ترتفع في الاردن

البيئة تفتتح مواقع تجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية

معهد التدريب المهني في الطفيلة يعقد دورات متخصصة للشباب

الثلاثاء، 04-10-2022 06:47 م

الحكومة تحيل مخالفات لمكافحة الفساد والنائب العام الجمركي

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أنَّ الفريق المكلَّف بتصويب المخالفات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة ناقش، اليوم الثلاثاء، (41) استيضاحاً رقابيَّاً سُجِّلت خلال شهر آب الماضي، وذلك خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبداللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

وبيَّن الجازي أنَّ الفريق وافق على الإجراء المتَّخذ من وزير المالية بإحالة أحد الاستيضاحات الى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، ويتعلَّق بتعديل السِّعر الإداري لقطع أراضٍ تقع جنوب العاصمة عمَّان.

كما وافق الفريق – بحسب الجازي – على إحالة استيضاح ثانٍ إلى النَّائب العام الجمركي، ويتعلَّق بمخالفات جمركيَّة تمَّ ضبطها في مركز جمرك مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعيَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202231906543684739

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

وزارة الخارجية

الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

920222662551378577636

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

820229182524201147498

افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

إرادة ملكية

إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء الوطني لحقوق الانسان

w

البيئة تفتتح مواقع تجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تدرس عمل برنامج في الصيف المقبل لطلبة لديهم ضعف في بعض المعارف والمهارات

مبنى رئاسة الوزراء

ايعاز حكومي بشأن النظافة في البلديات والطرق

1

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

w

الروابدة يرعى انطلاق أعمال مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية

الخصاونة ٢

الخصاونة يكشف تطورات التحقيق بحادثة عمارة اللُّويبدة

www

المصاب بجدري القردة في الأردن سينهي فترة العزل خلال الأسبوع المقبل