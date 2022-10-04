الحكومة تحيل مخالفات لمكافحة الفساد والنائب العام الجمركي

الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أنَّ الفريق المكلَّف بتصويب المخالفات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة ناقش، اليوم الثلاثاء، (41) استيضاحاً رقابيَّاً سُجِّلت خلال شهر آب الماضي، وذلك خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبداللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.



وبيَّن الجازي أنَّ الفريق وافق على الإجراء المتَّخذ من وزير المالية بإحالة أحد الاستيضاحات الى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، ويتعلَّق بتعديل السِّعر الإداري لقطع أراضٍ تقع جنوب العاصمة عمَّان.



كما وافق الفريق – بحسب الجازي – على إحالة استيضاح ثانٍ إلى النَّائب العام الجمركي، ويتعلَّق بمخالفات جمركيَّة تمَّ ضبطها في مركز جمرك مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعيَّة.

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