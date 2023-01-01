الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 04:49 م

الحكومة تخصص نحو 22 مليون دينار للاستملاكات في 2023

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم الاستملاكات الواردة في قائمة المشاريع الرأسمالية الحكومية لسنة 2023 ما يقارب 22 مليون دينار لإنشاء مجموعة من المشاريع.

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وتوزعت الاستملاكات على النحو الآتي:


1. دائرة الشؤون الفلسطينية : 7 ملايين دينار


2. وزارة المالية : 9 ملايين و620 ألف دينار


3. وزارة السياحة والآثار 3 ملايين و200 ألف دينار


4. وزارة الطاقة لإقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة 300 ألف دينار


5. سلطة المياه 4 ملايين و500 ألف دينار


6. المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 547 ألف دينار


7. شركة مياه اليرموك 500 ألف دينار


 




 

 


 

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