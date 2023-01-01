الحكومة تخصص نحو 22 مليون دينار للاستملاكات في 2023

الوكيل الإخباري - بلغ حجم الاستملاكات الواردة في قائمة المشاريع الرأسمالية الحكومية لسنة 2023 ما يقارب 22 مليون دينار لإنشاء مجموعة من المشاريع.
وتوزعت الاستملاكات على النحو الآتي:
1. دائرة الشؤون الفلسطينية : 7 ملايين دينار
2. وزارة المالية : 9 ملايين و620 ألف دينار
3. وزارة السياحة والآثار 3 ملايين و200 ألف دينار
4. وزارة الطاقة لإقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة 300 ألف دينار
5. سلطة المياه 4 ملايين و500 ألف دينار
6. المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 547 ألف دينار
7. شركة مياه اليرموك 500 ألف دينار