الحكومة ترفع قيمة مخصصات المعونات المالية والدخل التكميلي - أرقام

الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة مبلغ (242 مليونا و580 ألف دينار) في عام 2022 لصرفها على برنامج المعونات النقدية والدخل التكميلي، بزيادة قدرها أكثر من مليون دينار عما كانت عليه في 2021.

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وبينت أرقام الموازنة العامة المقدرة لعام 2022، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مبلغ ( 200 ألف دينار ) لبرنامج استدامة المعونات المالية، بزيادة قدرها 20 ألف دينار عما كانت عليه في 2021 .



وبذلك يكون مجموع مخصصات الأنشطة الجارية في عام 2022 لبرنامجي المعونات النقدية و الدخل التكميلي واستدامة المعونات المالية مبلغ ( 242 مليونا و780 ألف دينار).



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