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الإثنين، 27-12-2021 10:24 ص

الحكومة ترفع قيمة مخصصات المعونات المالية والدخل التكميلي - أرقام

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الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة مبلغ (242 مليونا و580 ألف دينار) في عام 2022 لصرفها على برنامج المعونات النقدية والدخل التكميلي، بزيادة قدرها أكثر من  مليون دينار عما كانت عليه في 2021. 

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وبينت أرقام الموازنة العامة المقدرة لعام 2022، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مبلغ ( 200 ألف دينار ) لبرنامج استدامة المعونات المالية، بزيادة  قدرها 20 ألف دينار عما كانت عليه في 2021 .


وبذلك يكون مجموع مخصصات الأنشطة الجارية في عام 2022 لبرنامجي المعونات النقدية و الدخل التكميلي واستدامة المعونات المالية مبلغ ( 242 مليونا و780 ألف دينار).


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