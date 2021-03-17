الحكومة تستأجر مستشفيين إضافيين لعلاج مصابي كورونا

الوكيل الإخباري - تحدث وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الأربعاء، عن استئجار الحكومة مستشفيين اثنين إضافيين، وذلك لعلاج مرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأشار دودين في تصريحات صحافية ، إلى " أن الوضع الوبائي مقلق جدا" في الأردن، الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وما زالت الحكومة ، مستمرة في اتخاذ إجراءاتها للتخفيف من وطأة الجائحة ، على وقع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .
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