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الأربعاء، 17-03-2021 07:24 م

إجراءات حكومية مستمرة

الحكومة تستأجر مستشفيين إضافيين لعلاج مصابي كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تحدث وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الأربعاء، عن استئجار الحكومة مستشفيين اثنين إضافيين، وذلك لعلاج مرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأشار دودين في تصريحات صحافية ، إلى " أن الوضع الوبائي مقلق جدا" في الأردن، الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

وما زالت الحكومة ، مستمرة في اتخاذ إجراءاتها للتخفيف من وطأة الجائحة ، على وقع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

 

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