الحكومة تطرح مشاريع جديدة تمكن المواطنين من الحصول على السكن

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاثنين، أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري طرحت عدداً من المشاريع ضمن محافظات المملكة المختلفة؛ لتمكين ذوي الدخل المتوسط والمتدني من الحصول على السكن الملائم.وقال في بيان صحافي، اليوم، في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الإسكان، قرر مجلس الوزراء تعديل التسهيلات التمويلية الممنوحة للمواطنين المستفيدين من هذا المحور للتسهيل عليهم وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج.وأشار إلى أن التسهيلات شملت تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 15 إلى 5 بالمئة، وزيادة فترة السداد إلى 10 سنوات بدلا من 7 وتخفيض قيمة الفائدة أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية إلى 4 بالمئة في محافظة العاصمة و 3.5 بالمئة في بقية المحافظات. وبين الكسبي أن المشاريع المطروحة، هي ايدون في محافظة المفرق، وزحوم في محافظة الكرك، والضياء في محافظة العاصمة، والمريغة في محافظة معان، وكبر في محافظة اربد.وأكد أنه جرى طرح مشروع دبة حانوت في محافظة العقبة، كما جرى إعادة طرح مشروع زحوم في محافظة الكرك ومشروع ايدون في محافظة المفرق، وفقا للتسهيلات الجديدة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.وأوضح أن الأقساط وبعد إنفاذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتسهيلات المالية الجديدة، أصبحت تتراوح من 18 إلى 162 دينارا شهريا في مختلف مشاريع البرنامج الوطني للإسكان، مشيرا إلى أن مساحات قطع الأراضي للمشاريع تتراوح بين 234 إلى 729 مترا مربعا في مختلف المشاريع. ولفت الكسبي إلى أن جميع المشاريع مخدومة بالبنية التحتية (ماء وكهرباء وطرق) وبإمكان المواطن سداد الثمن نقدا أو بالتقسيط المباشر للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.يشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً نظراً لظروف جائحة كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.Hudc.gov.jo .