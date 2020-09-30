الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيــون ، إعلان وزارة التربية والتعليم ، قــرار مصير طلبة المــدارس ، وما إذا سيكون هنالك قرار بالعودة إلى التعليم الوجاهي ، ضمن الاشتراطات الصحية ، أو اعتماد نظام التعليم عن بعد ، على ضــوء الوضع الوبائي الراهن .

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وكان مصدر مطلع في الـــوزارة ، أكد لـ"الوكيل الإخباري" ، الثلاثاء، أن القــرار سيتم الإعلان عنه خلال (24) ساعة ، بعد دراسة مُستفيضة بهذا الشأن مع اللجنة الوطنة لمكافحة الأوبئة .

وسيُعلن وزير التربيـة والتعليـم ، الدكتور تيسير النعيمي ، القرار خلال الساعات القادمة ، بعد تباحث مع "لجنة الأوبئة" ، على ضوء توصيات الأخيـرة في هذا الشأن.



وما بين الترقّب والتخوف ، يعيش الأردنيون ، حيــث أبــدوا في وقت سابق تخوفهم من عودة الطلاب إلى المدارس ، حرصـا على صحة أبنائهــم ، خاصة أن هنالك إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة والكوادر العاملة في المدارس، في الفترة الحالية .



وأشار النعيمي، في وقت سابق، إن قرار إعادة التدريس الوجاهي في تشرين أول/ أكتوبر المقبل "سيتم الإعلان عنه الأربعاء المقبل (30 أيلول/ سبتمبر)"، مشيرا إلى أن 550 ألف طالب لم يُعلق دوامهم "رياض أطفال، الصفوف الثلاث الأولي، ثانوية عامة".

وفيما يتعلق بانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، قال النعيمي، إنه تم استيعاب الطلبة المقدمين قبل 17 أيلول/سبتمبر الحالي.



وتحدث النعيمي، خلال إعلان الحكومة قرار تعليق الدوام عن أن الصفوف الثلاثة الأولى ووفق للمؤشرات والتوصيات الصحية هي "من أقل الفئات العمرية إصابة بالعدوى، وكون تدريسهم في الغالب من معلم واحد، وإضافة إلى الأهمية التربوية لهذه الصفوف في بناء واكتساب المهارات الأساسية".



أما مرحلة "التوجيهي"، "فمن المهم استمرار التعلم المدرسي المباشر لهم، مع الاستفادة مما تتيحه منصة الوزارة والقنوات التلفزيونية من تعليم إلكتروني"، بحسب الوزير، موضحا أن "الطلبة في هذا الصف في مرحلة مهمة من حياتهم الدراسية، وسيكون هناك تشديد بعدد الطلبة، والالتزام بالاشتراطات الصحية".





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