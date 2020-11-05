الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4630) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2833) في محافظة العاصمة عمّان.
- (703) في محافظة الزرقاء.
- (421) في محافظة إربد، منها (63) في الرمثا.
- (152) في محافظة البلقاء.
- (119) في محافظة عجلون.
- (117) في محافظة العقبة.
- (110) في محافظة معان، منها (14) في البترا.
- (75) في محافظة الكرك.
- (73) في محافظة المفرق.
- (20) في محافظة مأدبا.
- (7) في محافظة جرش.
- (0) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (95,864) حالة.
- سُجّلت (40) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,069) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (148) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,590) حالة، منهم (323) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (25,258) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,980,683) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (18.3٪)