الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (4630) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2833) في محافظة العاصمة عمّان.- (703) في محافظة الزرقاء.- (421) في محافظة إربد، منها (63) في الرمثا.- (152) في محافظة البلقاء.- (119) في محافظة عجلون.- (117) في محافظة العقبة.- (110) في محافظة معان، منها (14) في البترا.- (75) في محافظة الكرك.- (73) في محافظة المفرق.- (20) في محافظة مأدبا.- (7) في محافظة جرش.- (0) في محافظة الطفيلة.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (95,864) حالة.- سُجّلت (40) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,069) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (148) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,590) حالة، منهم (323) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (25,258) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,980,683) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (18.3٪؜)