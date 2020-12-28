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الإثنين، 28-12-2020 04:34 م

الحكومة تعلن عن توفير 500 فرصة عمل للأردنيين

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الوكيل الاخباري - لتوفير 500 فرصة عمل للأردنيين في مجال مهنة نقل ومناولة الخضار والفواكه داخل السوق المركزي بواسطة العربات الصغيرة ولضبط العمالة الوافدة المخالفة قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين فتح مكتب عمل خاص بمفتشي العمل داخل السوق. 

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وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن قرار الوزير القطامين بفتح مكتب العمل داخل سوق الخضار المركزي جاء لمتابعة العمالة الوافدة المخالفة داخل السوق بالتنسيق مع أمانة عمان، مشيراً إلى أن مهنة نقل الخضار والفواكه داخل سوق الخضار المركزي بواسطة العربات الصغيرة مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة وهي حصراً للأردنيين.

ولفت الزيود إلى أن وزير العمل حريص على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات ومن بينها العمل داخل سوق الخضار المركزي، مضيفاً أن رقابة مفتشي العمل ستضمن توفير 500 فرصة عمل للأردنيين داخل السوق.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل وأمانة عمان على البدء بعمل جولات تفتيشية داخل السوق المركزي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء خلال الدوام الرسمي للسوق والذي يبدأ يومياً من الساعة الرابعة فجراً لغايات تنظيم العمالة الوافدة المصرح لها بالعمل داخل السوق وضمان عدم منافستها للعمالة الأردنية.


 




 

 


 

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