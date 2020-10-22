الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن عن عقوبات صارمة على المخالفين

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الخميس، 22-10-2020 04:48 م

الحكومة تعلن عن عقوبات صارمة على المخالفين

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 الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد، العقوبات على المخالفين، وأشار إلى أنه سيتم تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت. وتصل مخالفة المكررين من الأفراد 500 دينار والمنشآت 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما.
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وقال العايد في مؤتمر صحفي مشترك إنه تم تشديد العقوبات والغرامات لضمان التزام المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي بعدم تقديم الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات لمسافة مترين على الأقل، ووجود ستة أشخاص على الأكثر على كل طاولة، بحسب العايد.

ولفت إلى أنه تبلغ قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت ستة آلاف دينار.

وأضاف العايد، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر الخميس أمريّ الدفاع رقميّ 19 و20.

وأشار الى أن أمر الدفاع تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام.

وحول عمل الحضانات، قال العايد، إنه سيبقى عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، وتم تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة.

وتابع العايد: “نحن تعهدنا بأن نتحلى بالشجاعة لإعلان تعديل أو تطوير أي إجراء وتقييمه لتحقيق الغاية الأساسية منه، وهي حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية”.

أما بشأن الحظر الجزئي، فانه وابتداء من يوم السبت، سيُحظر تنقل الأشخاص ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، بحسب العايد.

وأوضح أن المنشآت تغلق من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

 




 

 


 

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