السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

الحكومة تعلن عن فعاليات بالمحافظات احتفاء بزفاف ولي العهد

حوارية حول الدستور الأردني بمركز شابات كفرنجة

قطر تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

البرلمان العربي يدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان

السبت، 27-05-2023 07:31 م

الحكومة تعلن عن فعاليات بالمحافظات احتفاء بزفاف ولي العهد

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - احتفاءً بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام يوم الخميس المقبل في جميع محافظات المملكة.

وتتضمن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الخميس المقبل، بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.

وحددت الوزارة أماكن إقامة الفعاليات في كل من المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، وحدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية في البلقاء، وملعب عماد الدين زنكي في مادبا، والمدرج الجنوبي في جرش، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك.

يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس المقبل، بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

اضافة اعلان

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232373557793767315

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

520232316120890891429

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

5202318162246707891908

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

5202317223912256707225

حوارية حول الدستور الأردني بمركز شابات كفرنجة

520232411020863073339

قطر تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

wwww

البرلمان العربي يدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

أخبار متعلقة
-27

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

0

شاهد : فيديو بروفة موكب زفاف ولي العهد بعمان

72844F92-F3A7-404B-9EEC-D8609DDDE22D-780x450

أين سيقام حفل زفاف ولي العهد ؟

260693_11_1668941538

ما هي "القرا" التي سيقيمها الملك بمناسبة زفاف ولي العهد ؟

520231616946451866018

ولي العهد ينشر فيديو تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات

0

ندوة في حزب الاتحاد الوطني تؤكد رؤية ولي العهد في دور الشباب بالتطوير والابتكار - صور