الحكومة تعلن عن 8 آلاف وظيفة حكومية والتعيينات اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - كشف رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر، أن تعيينات هذا العام يقترب عددها من العام الماضي، حيث من المنتظر أن تبلغ (8) آلاف وظيفة، مبينا أن الديوان سيبدأ بإجراءات التعيين في كافة الأجهزة الحكومية بعد صدور جدول التشكيلات للعام 2023 الحالي.



ولفت الناصر في تصريحات صحفية أنه من المنتظر صدور جدول التشكيلات للعام الحالي نهاية شهر تموز المقبل ، أو مطلع آب كحد أقصى، ومن ثم يباشر ديوان الخدمة المدنية تعيينات العام الحالي، مبينا أن التعيينات التي تتم حتى الآن في أجهزة الدولة المختلفة في مجملها تعيينات عام 2022 الماضي، فلم نباشر حتى الآن بتعيينات العام الحالي.

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