الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد السعودي، الأحد، إنّ اللجنة "أخذت التزاما مكتوبا" من الحكومة لتقوم بمتابعة توصيات اللجنة المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022. اضافة اعلان





وأضاف السعودي، عبر قناة "المملكة"، أن حجم تخفيض النفقات المقترح من قبل اللجنة المالية على الموازنة العامة نحو 100 مليون دينار.



وبين، أن "65% من الموازنة رواتب، 15% خدمة للدين فوائد"، حيث إنّ "نفقات الرأسمالية لا نخفض منها لأنها النفقات الحميدة؛ وفي حال صرفتها الحكومة بالشكل الصحيح قد تعكس نمو يولد فرص عمل ومحاربة البطالة".



لفت السعودي، إلى أن "كل الموازنات موجهه بالنتائج، أي أنه عند إعداد الموازنة يأتي وزير بطلب القيمة المالية لوزارته بناء على النفقات".



وأشار، إلى أن قيمة النفقات الرأسمالية في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، نحو 2 مليار، قسمه على مليار و500 مليون في الموازنة العامة ونصف مليار في موازنات الوحدات الحكومية.