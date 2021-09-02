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الخميس، 02-09-2021 12:08 ص

الحكومة تقرر رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن موقع ديوان التشريع والرأي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، مساء الأربعاء، إن الحكومة قررت رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي.

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وأكد دودين لـ "المملكة" الجلوس مع نقابة الصحفيين للوصول إلى حلول مناسبة للجميع.


وطالب مجلس نقابة الصحفيين الشهر الماضي، مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، بسحب نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2021 وتعديلاته.


وأكد القائم بمهام النقيب ينال البرماوي، أهمية "التنسيق والتشبيك مع النقابة والتشاور معها وخصوصا في القضايا الصحفية والإعلامية لتعديل أي نظام بما ينسجم مع رأي النقابة التي تعبر عن رغبات الزملاء".

 

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وأكد مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب الشهر الماضي، أن "مشروع نظام القانون أُعلن عنه لفتح باب النقاش والأخذ بآراء جميع المعنيين حوله بما يخدم المصلحة العامة، مبينا أن "مطلب النقابة بسحب القانون يحتاج إلى التنسيق مع المعنيين بخصوصه".


وأوضح أن الهيئة على "استعداد للتعاون مع النقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المشهد الإعلامي في الأردن بشكل عام لا سيما في مجال التنسيق المشترك بشأن إجراءات التراخيص والتدريب ومقترحات تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي".

 

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