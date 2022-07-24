الحكومة تقر مشروع قانون المجلس الطبِّي الأردني

الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2022م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره.

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ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف متابعة المستجدَّات العلميَّة الجديدة التي تتطلَّب ضرورة إعادة النَّظر في مهام المجلس الطبِّي الأردني وصلاحيَّاته، وفي عمل اللِّجان المُشكَّلة فيه؛ بما يمكِّنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطّبِّي المتميِّز للمملكة.



كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين المجلس الطبِّي الأردني من مواكبة التَّطوُّرات في برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة واعتمادها والتوسُّع في الاعتراف في تخصُّصات طبيَّة جديدة لم تكن معتمدة سابقاً، وإعادة هيكلة هذه البرامج.

وتضمَّن مشروع القانون شمول تخصُّصيّ الصَّيدلة السَّريريَّة، ودكتور الصَّيدلة تحت مظلَّة المجلس الطِّبِّي الأردني. كما تضمَّن آليَّة لتطوير امتحانات المجلس من خلال تخصيص امتحانات لكلِّ اختصاص طبِّي، والاستعانة بالمؤسَّسات المتخصِّصة في مجال الامتحانات بطرق نوعيَّة.



ويُحدِّد مشروع القانون الفئات المؤهَّلة للاستثناء من تقييم الشِّهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها، ضمن ضوابط وشروط وأحكام محدَّدة.



