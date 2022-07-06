الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

الأربعاء، 06-07-2022 12:28 م

اليحيى أمينا عاما للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

image


الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات الموارد البشريَّة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية لسنة 2022م، وذلك بهدف وضع الأحكام التي تضبط شؤون الموظَّفين في المركز، وحقوقهم والمهام المطلوبة منهم، وجميع الأمور المتعلِّقة بعملهم.

اضافة اعلان


وقرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمَّد شريف اليحيى أميناً عامَّاً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022614446806899994

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

w

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

6202230162731289180180

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

72022385255671819232

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

وزارة الصحة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

6202216163052701525732

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

أخبار متعلقة
ياسر

إحالة الوية في الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

620222613215898862050

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة

1173

قريبا.. بورد أردني لاختصاصات الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

anews322

إرادتان ملكيتان بتعيين الدباس والعموش

National_Library_Amman

انطلاق دورة إدارة الوثائق للإعلام العسكري في المكتبة الوطنية