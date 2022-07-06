اليحيى أمينا عاما للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات الموارد البشريَّة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية لسنة 2022م، وذلك بهدف وضع الأحكام التي تضبط شؤون الموظَّفين في المركز، وحقوقهم والمهام المطلوبة منهم، وجميع الأمور المتعلِّقة بعملهم.

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وقرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمَّد شريف اليحيى أميناً عامَّاً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.



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