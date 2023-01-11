الحكومة تكشف عن مكونات المدينة الجديدة

الوكيل الاخباري - كشفت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، معلومات جديدة حول المدينة الجديدة، وقالت الرئاسة إن منطقة تجمع المؤسسات والدوائر والخدمات والمناطق السكنية في مشروع المدينة الجديدة تشكل ما نسبته 10% من المساحة الإجمالية للمدينة، والمقدرة بحوالي 25 كم مربع.



وتتضمن منطقة التكنولوجيا المتقدمة في مشروع المدينة الجديدة الأنشطة المتعلقة بالطاقة النظيفة والصناعات العالية والخفيفة وتكنولوجيا الزراعة المائية والهوائية ومراكز الأبحاث والابتكار والريادة.



كما تشكل منطقة المرافق الطبية والتعليمية ركنا أساسيا لتطوير الخدمات في مشروع المدينة الجديدة؛ إذ ستشمل مستشفى تعليمي وجامعة طبية مرافق للبحث والعلوم والإنتاج في مجال التكنولوجيا الحيوية.



وتشمل مكونات المدينة أيضا المجتمعات السكنية في مشروع المدينة الجديدة مناطق سكنية متكاملة وذات خيارات متنوعة لذوي الدخل المتفاوت، وتتوافر فيها الخدمات المجتمعية مثل المدارس والعيادات ودور العبادة، إضافة إلى الأنشطة التجارية والترفيهية والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.

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ويتضمن مشروع المدينة الجديدة فضاءات عامة وأماكن ترفيهية وحدائق مركزية ومتنزهات عامة ومنشآت ثقافية وفينة، علاوى على توفير شبكة طرق ونقل آمنة وفعالة.