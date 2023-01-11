الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الأربعاء، 11-01-2023 08:56 م

الحكومة تكشف عن مكونات المدينة الجديدة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - كشفت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، معلومات جديدة حول المدينة الجديدة، وقالت الرئاسة إن منطقة تجمع المؤسسات والدوائر والخدمات والمناطق السكنية في مشروع المدينة الجديدة تشكل ما نسبته 10% من المساحة الإجمالية للمدينة، والمقدرة بحوالي 25 كم مربع.

وتتضمن منطقة التكنولوجيا المتقدمة في مشروع المدينة الجديدة الأنشطة المتعلقة بالطاقة النظيفة والصناعات العالية والخفيفة وتكنولوجيا الزراعة المائية والهوائية ومراكز الأبحاث والابتكار والريادة.

كما تشكل منطقة المرافق الطبية والتعليمية ركنا أساسيا لتطوير الخدمات في مشروع المدينة الجديدة؛ إذ ستشمل مستشفى تعليمي وجامعة طبية مرافق للبحث والعلوم والإنتاج في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتشمل مكونات المدينة أيضا المجتمعات السكنية في مشروع المدينة الجديدة مناطق سكنية متكاملة وذات خيارات متنوعة لذوي الدخل المتفاوت، وتتوافر فيها الخدمات المجتمعية مثل المدارس والعيادات ودور العبادة، إضافة إلى الأنشطة التجارية والترفيهية والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.

اضافة اعلان


ويتضمن مشروع المدينة الجديدة فضاءات عامة وأماكن ترفيهية وحدائق مركزية ومتنزهات عامة ومنشآت ثقافية وفينة، علاوى على توفير شبكة طرق ونقل آمنة وفعالة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
1120221223170957202002

الأردن لم يتأثر بعطل فني أصاب نظام معلومات الطيران في الولايات المتحدة

image - 2023-01-11T135328.166

الحكومة تكشف عدد سكان المدينة الجديدة خلال 10 سنوات

2

شاهد : موقع المدينة الجديدة في الاردن - صور

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء : 50 مليون دينار سنويا للمدينة الجديدة

wwwww

الملك يوجه الحكومة إلى تشكيل لجنة استشارية بشأن إنشاء المدينة الجديدة

عوم

خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ستقدم خلال اسبوعين للجنة تطوير القطاع العام