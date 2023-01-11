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الأربعاء، 11-01-2023 01:53 م

الحكومة تكشف عدد سكان المدينة الجديدة خلال 10 سنوات

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الوكيل الإخباري - كشفت رئاسة الوزراء معلومات جديدة بشأن المدينة الجديدة التي أعلنت عن نيتها تنفيذها بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء.

وقالت الحكومة إن المدينة الجديدة تقع على طريقين دوليين هما: أوتوستراد (الموقّر-الأزرق) و(الزرقاء-الأزرق).

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وأضافت أنه بعد اكتمال المرحلة الولى سيبلغ عدد سكان المدينة نحو 157 ألف نسمة بحلول عام 2033، لتكون نواة لتوسع مستقبلي مدروس ليصل عدد السكان فيها نحو مليون خلال عام 2050.

وأشارت إلى أنها ليست بعيدة عن المناطق الصناعية في الموقّر وسحاب والزرقاء، ومنافذ حدودية أساسية مثل حدود العمري وحدود الأردن مع العراق.

 

 




 

 


 

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