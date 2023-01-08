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الأحد، 08-01-2023 12:03 م

خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ستقدم خلال اسبوعين للجنة تطوير القطاع العام

عوم


الوكيل الإخباري - رجح وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، الأحد، تقديم خطة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي خلال "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل" إلى لجنة تطوير القطاع العام ومن ثم إلى رئاسة الوزراء.

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وقال محافظة خلال اجتماع مع لجنة التعليم والشباب النيابية، إن تقديم الخطة يأتي بعد "أن أنهت اللجنة المكلفة بوضع خطة الدمج أعمالها"، مشيرا إلى أنه "لا ضرورة لوجود وزارة تعليم عال كرأي شخصي".


وأوضح أن مجلس التعليم العالي "لا يتدخل بالسياسة الداخلية بالجامعات".


 




 

 


 

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