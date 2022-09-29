الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: هذا موعد اعلان قرار تطبيق التوقيت بالاردن

الحكومة تكشف موعد إيقاف العمل بقانون الدفاع في الاردن

صناعيون يستهجنون الأصوات المطالبة بنقل إجراء الانتخابات من مقر غرفة صناعة عمان

"غرب عمان الصناعية": إجراء الانتخابات خارج مقر الغرفة إهانة للجسم الصناعي

منتدون : مدرسة الكرك الثانوية حارسة للهوية الوطنية والثقافية

مديرية الأمن العام والجامعة الأردنية توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي

توجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته إلى معان

ورشة بالأغوار الشمالية حول العنف اللفظي على الأطفال

المحامين تبحث آليات تفعيل دور الفروع

دورة في زراعة الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

الخميس، 29-09-2022 07:36 م

الحكومة تكشف موعد إيقاف العمل بقانون الدفاع في الاردن

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية إذا أعلنت انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.

وأضاف لـ"المملكة"، أن قانون الدفاع فُعِل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي من أعلنت أنها جائحة وهي من تعلن انتهاء الجائحة، مشيراً إلى أن الجائحة ما زالت موجودة.

وأشار إلى أن "الأرقام مطمئنة والوضع الصحي جيد والقطاع الطبي أظهر كفاءة في التعامل"، لكن "هناك قطاعات تضررت وهناك وضع اقتصادي تراجع بشكل عام".

وأوضح الشبول أن معظم أوامر الدفاع لم تعد موجودة تقريبا، لكن بقي أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202226989395521399

الحكومة: هذا موعد اعلان قرار تطبيق التوقيت بالاردن

f

صناعيون يستهجنون الأصوات المطالبة بنقل إجراء الانتخابات من مقر غرفة صناعة عمان

1

"غرب عمان الصناعية": إجراء الانتخابات خارج مقر الغرفة إهانة للجسم الصناعي

920222991956274061927