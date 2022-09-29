الحكومة تكشف موعد إيقاف العمل بقانون الدفاع في الاردن

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية إذا أعلنت انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.



وأضاف لـ"المملكة"، أن قانون الدفاع فُعِل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي من أعلنت أنها جائحة وهي من تعلن انتهاء الجائحة، مشيراً إلى أن الجائحة ما زالت موجودة.



وأشار إلى أن "الأرقام مطمئنة والوضع الصحي جيد والقطاع الطبي أظهر كفاءة في التعامل"، لكن "هناك قطاعات تضررت وهناك وضع اقتصادي تراجع بشكل عام".



وأوضح الشبول أن معظم أوامر الدفاع لم تعد موجودة تقريبا، لكن بقي أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

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