الجمعة 16-09-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 16-09-2022 08:53 م

الشريدة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن مذكرة التفاهم الجديدة بين الحكومة الأردنية والولايات المتحدة التي وقعها البلدان، تعكس قوة الشراكة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين الأردن وأميركا.

وأضاف الشريدة، أن مذكرة التفاهم تعكس مدى التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره وتقديرًا للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، منوهًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.

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