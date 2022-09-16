الجمعة 16-09-2022
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الجمعة، 16-09-2022 05:12 م

الشبول ينعى وزير الإعلام الأسبق سمير مطاوع

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الوكيل الاخباري- نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأسبق، سمير مطاوع الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

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واستذكر الشبول مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه، وإسهاماته الكبيرة خصوصا في مجال الصحافة والإعلام التي استمرت لعقود.


وأعرب الشبول عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .

 




 

 


 

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